Straßenbau in Haan : Straßenbaubeiträge: Haaner Bürger sehen sie als Wahlprüfstein

Die Sanierungspläne für die Neustraße in Haan haben zur Gründung der Initiative gegen die Straßenausbaugebühren geführt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Liste ist lang. Sie umfasst 47 Namen – vom Dornerfeld bis zur Prälat-Marschall-Straße. Vor allem an die Grundstückseigentümer jener 47 sanierungsbedürftigen Straßen in Haan hat die Bürgerinitiative Straßenbaubeiträge (BIS) jetzt einen offenen Brief geschrieben.

Darin heißt es unter anderem: „Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Entscheidung bei der Bürgermeister- und bei der Stadtratswahl davon abhängig machen, ob sich diese für unser Ziel – die Abschaffung der ungerechten und unzumutbaren Straßensanierungsbeiträge, die bis zu fünfstelligen Beträgen zulasten der betroffenen Anwohner als Grundstückseigentümer gehen – einsetzen werden.“ Damit macht die Initiative das Thema bewusst zu einem Wahlprüfstein.

Gleichzeitig hat das Leitungsteam um Sprecher Helmut Weber Bürgermeisterin Bettina Warnecke jetzt davon in Kenntnis gesetzt, dass man auch an der für Dienstag, 25. August, angesetzten Informationsveranstaltung zur Neustraße nicht teilnehme. Dies solle allerdings nicht als Boykott missverstanden werden.

Die Bürgerinitiative will erst „grundsätzliche Fragen bei den Straßensanierungen und vor allem die jeweilige Finanzierung geklärt“ wissen, bevor die Gestaltung der Straßen abschließend besprochen werden solle. Anwohner-Beiträge von bis zu 90 Prozent bei Straßensanierung seien einfach nicht hinnehmbar, hatte es schon bei der Gründung der Gruppe geheißen. Hinzu komme jetzt: „Wir halten nichts von Anhörungen, in denen Einzelne ihre Wünsche vorbringen dürfen, die dann nach Gutdünken beziehungsweise ,hoheitlich’ von der Verwaltung in die Planung aufgenommen werden oder auch nicht.“