Anwohner beschweren sich über Lärm : Musikschule äußert sich zum Forderungskatalog

Haan Anwohner fühlen sich durchs Musizieren gestört. Die Musikschule hätte sich über persönliches Gespräch mit der Nachbarschaft gefreut.

Die Musikschule Haan sei in einem Dilemma. Das sagt ihr Leiter, Thomas Krautwig, mit Blick auf die Situation an der Grundschule Mittelhaan. Anwohner dort haben sich über Jugendliche auf dem Schulhof in den Abendstunden und am Wochenende beschwert, erwähnen in ihrem Forderungskatalog aber auch, dass die Musikschule ihre Fenster schließen solle. „Darüber hat uns die Stadt informiert und ich habe das an die Mitarbeitenden weitergegeben“, sagt Krautwig.