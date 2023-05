Dramatischer Antibiotika-Engpass Liefer-Not macht Apotheker in NRW erfinderisch

Hilden/Haan · Die Scharlach-Welle in Verbindung mit Lieferengpässen bei Antibiotika hat das Zeug zur Katastrophe. In der Krise beschreiten einige Apotheken jetzt neue Wege, etwa in Hilden und Haan.

11.05.2023, 19:35 Uhr

Geht unkonventionelle Wege: Dr. Ulrike Peterseim, hier in der Schwanenapotheke am Neuen Markt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Peter Clement

Wenn Ulrike Peterseim in diesen Tagen den Teams in ihren drei Haaner Apotheken zusieht, hat sie manchmal das Gefühl, sich an der Börse zu befinden. „Da ruft einer plötzlich ganz laut ,Ich hab‘ zehn Sätze Infectoopticef bekommen‘ und schon bricht Jubel aus“, beschreibt die Inhaberin der Adler-, Schwanen- und Elefanten-Apotheke die momentane Situation. Die verschärften Lieferengpässe bei Medikamenten – insbesondere Antibiotika – haben Peterseim dazu veranlasst, einen neuen, proaktiven Weg zu beschreiten, um die Versorgung ihrer Kunden auch weiterhin gewährleisten zu können.