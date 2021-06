Aktion in Haan : Anmeldung zum SommerLeseClub startet am 15. Juni

Anmeldung zum SommerLeseClub startet am 15. Juni

Aktion in Haan

Haan Selbst im corona-geschockten letzten Jahr lockte die Aktion rund 18.000 Sechs- bis Sechzehnjährige in die öffentlichen Bibliotheken in NRW. Seit 2014 ist auch die Stadt Haan dabei.

Mit Spaß die Lese- und Schreibkompetenz von jungen Menschen stärken: Das ist das Ziel des SommerLeseClubs (SLC). Er hat selbst im corona-geschockten letzten Jahr rund 18.000 Sechs- bis Sechzehnjährige in die Öffentlichen Bibliotheken in NRW gelockt.

Auch die Stadtbücherei Haan ist seit 2014 dabei. Seit 2019 können sich Gruppen aller Altersklassen beteiligen. Bis zu fünf Personen dürfen ein Team bilden. Kinder und Jugendliche können sich aber auch alleine qualifizieren. Die Stadtbücherei wird auch Personen ohne gültigen Leseausweis die Nutzung der Buchbestände vom 1. Juli bis 21. August kostenfrei gewähren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kinder und ältere Leseratten melden sich in der Stadtbücherei für den Leseclub an und erhalten mit ihrem Clubausweis das Recht, einen eigens für den SLC erworbenen Bestand an Neuerscheinungen exklusiv zu nutzen.