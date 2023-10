Breitband-Ausbau in Haan Anmeldefrist für Glasfaser-Anschluss wird verlängert

An einem Infostand beim Getränkehandel „Trink und Spare“ erläuterte UGG in der vergangenen Woche noch einmal interessierten Bürgern ihre Pläne für die Gartenstadt. Der Anbieter möchte Haan „fleckenfrei“ machen – zumindest, was den Ausbau der Breitband-Technologie im Stadtgebiet betrifft. Er verspricht dabei nicht mehr und nicht weniger, als alle noch unversorgten Adressen (also die sogenannten weißen Flecken) anzuschließen. 5660 seien es an der Zahl, hatte Ralf Stratmann, Senior Expansion Manager von Unsere Grüne Glasfaser, im Mai bei einem Pressetermin im Haaner Rathaus angekündigt.