Bürgerantrag : Anleinpflicht: Lob und Besorgnis

Haan Kurz vor Beginn der Abstimmung über eine Leinenpflicht im Haaner Bachtal, Thunbuschpark oder Sandbachtal, meldet sich der Antragsteller zu Wort.

Die Argumente für und gegen eine Anleinpflicht liegen auf dem Tisch, dazu hat die Stadt eine Gegenüberstellung zweier verschiedener Lösungsvarianten, rechtliche Grundlagen sowie eine Übersicht über bereits bestehende Regelungen geliefert. Wenn die Mitglieder des Ausschusses für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten am Donnerstag in ihre Sitzung starten, kann keiner sagen, er sei nicht ausreichend informiert worden.

Beraten und entschieden werden soll, ob im Haaner Bachtal, Thunbuschpark und Sandbachtal künftig Leinenpflicht für Hunde eingeführt werden soll, inklusive spezieller Auslaufzonen, in denen Bello, Fiffi und Co. frei herumtoben können. Denkbar ist aber auch, dass alles beim alten bleibt, allerdings mit einer speziellen Beschilderung um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten wird (wir berichteten).

Der Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten tagt am Donnerstag, 2. März, um 17 Uhr in der Aula des städtischen Gymnasiums, Adlerstraße 3.

Kurz vor der Sitzung hat sich jetzt der Verfasser des Bürgerantrags auf Leinenpflicht noch einmal zu Wort gemeldet. In seinem Schreiben lobt Christian Rentrop dabei vor allem die Sensibilität, die die Stadt Haan im Hinblick auf Konflikte mit Hunden und ihren Besitzern an den Tag lege. Er erinnert aber auch noch einmal an diverse „Beißvorfälle“, die zwar nicht angezeigt worden seien, die er aber mit Hilfe der Betroffenen belegen könne und in einem Schreiben von November vergangenen Jahres auch den Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen mitgeteilt habe.