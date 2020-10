Haaner Pianist : Andreas Mühlen gibt Klavierkonzert in Pumpstation

Andreas Mühlen gibt Klavierkonzert in Pumpstation

Haan Der weit über die Grenzen unserer Region hinaus bekannte Haaner Konzertpianist Andreas Mühlen gibt am Freitag, 30. Oktober, ein Konzert in der Alten Pumpstation. Das reduzierte Kartenkontinent war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Nur 50 Zuhörer sind zugelassen.

„Wir wollen in diesen schwierigen Zeiten unbedingt etwas machen“, sagt Jenny Bauer vom Pumpstation-Organisationsteam. Um allen Hygienevorschriften gerecht zu werden, gibt es weder Abendkasse noch Getränkebuffet oder Pause. An der Vortragsqualität wird jedoch nicht gespart.

Andreas Mühlen hat sich in seiner Programmgestaltung etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. „View on Europe“ ist der Titel des Konzertabends. Nicht weniger als zwölf europäische Länder durchstreift der Pianist auf seiner musikalischen Reise durch unseren Kontinent. Das beinhaltet drei Jahrhunderte Kultur- und Musikgeschichte. Nicht nur Berühmtheiten wie Beethoven oder Händel wird Mühlen spielen, sondern auch Unbekannte wie zum Beispiel Carvalho aus Portugal oder Moór aus Ungarn .

Dabei soll deutlich werden, dass es in der Musik schon seit Jahrhunderten grenzenlos zuging. So hat zum Beispiel der Deutsche Georg Friedrich Händel in England ein Stück mit einem französischen Titel komponiert. Der Schottland-Verehrer Ludwig van Beethoven, sagt Andreas Mühlen, habe seiner Verehrung zum Beispiel Ausdruck verliehen, indem er sogenannte schottische Volkstänze komponierte.