Open-Air-Konzert in Haan : Afro-Funk und Reggae in Picknick-Stimmung

Die Band „Ambessengers. Die sechs Musiker aus vier Nationen haben sich 2016 im Rahmen der Caritas-Kampagne „vielfalt. viel wert.“ gefunden. Foto: Ambessengers

Haan Caritas und Pfarre holen das Anfang des Monats ausgefallene Konzert am Freitag, 25. September, nach. Das Event findet aber nur bei trockenem Wetter statt. Ab sofort sind Anmeldungen per E-Mail möglich.

Das Open-Air-Konzert der interkulturellen Band „Ambessengers“ in Picknick-Atmosphäre fiel am 4. September dem Dauer-Nieselregen zum Opfer. Jetzt geben der Fachdienst für Integration und Migration im Caritasverband für den Kreis Mettmann und die katholische Kirchengemeinde St. Chrysanthus und Daria einen Ersatztermin bekannt: Freitag, 25. September, im Innenhof der Kirchengemeinde an der Breidenhofer Straße 1.

Die Veranstaltung haben für die Caritas Heiko Richartz, zuständig für die Kampagne „vielfalt. viel wert.“, und Susanne Schad-Curtis, Integrationsbeauftragte der Aktion Neue Nachbarn des Erzbistums Köln, gemeinsam mit Gemeindereferentin Ulrike Peters konzipiert. Klar sei, dass das Event wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ein besonderes Hygienekonzept benötigt, das sie gemeinsam an jenem Abend umsetzen müssen.

Beginn des „Popup-Picknicks“ ist um 18.30 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. „Alle, die mitmachen wollen, müssen sich vorher per E-Mail anmelden und angeben, mit wie vielen Personen aus einem bzw. maximal zwei Haushalten sie kommen. Entsprechend werden wir Sitzgruppen mit Sicherheitsabständen einrichten“, erläutert Schad-Curtis. Am Einlass stehen Desinfektionsmittelspender bereit, außerdem sind Mund-Nasen-Schutzmasken vorgeschrieben, welche die Gäste an ihren „Picknickplätzen“ dann ablegen können. Speisen und Getränke können die Gäste im Picknickkorb nach eigenem Gusto für sich selbst mitbringen.

Von 19 bis 20 Uhr sorgt die multikulturelle Band „Ambessengers“ mit ihrer Mischung aus afrikanischen Rhythmen sowie Elementen aus Funk, Reggae und Rock für den Soundtrack zum Picknick. Die sechs Musiker aus vier Nationen haben sich 2016 gefunden.