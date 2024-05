Am Haaner Bahnhof 38-Jähriger zusammengeschlagen

In der Nacht von Samstag, 25. Mai, auf Sonntag, 26. Mai, ist am Bahnhof in Haan-Gruiten ein 38-jähriger Mann von vier Unbekannten zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Den Tätern gelang es anschließend, die Flucht zu ergreifen. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge hielt sich der Haaner gegen 1.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs auf, als er angegriffen wurde. Die Männer schlugen mit Bierflaschen auf den Mann ein und verletzten ihn schwer. Die unbekannten Täter, die als 18 bis 20 Jahre alt und circa 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben wurden, flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eingesetzte Rettungskräfte brachten das verletzte Opfer in das nächstgelegene Krankenhaus, wo der Mann stationär aufgenommen wurde. Die Polizei bittet mögliche Augenzeugen des Vorfalls um Hinweise. Ebenso sollten sich diejenigen bei ihr melden, die Personen kennen, auf die die Täterbeschreibung zutrifft. Die Haaner Wache ist unter der Telefonnummer 02129 93286480 erreichbar.