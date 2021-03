Altes Ölbild in frischem Glanz : Niederhagen restauriert Gemälde der Haaner Kirmes

Haan Das Gemälde entstand 1947 auf der ersten Kirmes nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hing erst im Atelier, wurde dann zweckentfremdet, zierte später ein Schulleiterbüro und tauchte dann in einem Heizungskeller auf. Jetzt hat es einen neuen Platz im Rathaus gefunden.

Dann war irgendwann auf dem Hof eine große Schaufel notwendig, um Holzspäne für die Heizung zusammenzuschieben. Mangels Werkzeug musst das Bild herhalten. 1962 dann, so Franz Leinfelder weiter, habe es im CVJM-Saal eine Auswahl von Arbeiten des Vaters gegeben. Sohn Franz holte die „Schaufel“ wieder zum Vorschein, besserte abgeplatzte Stellen aus und hängte das Kirmesbild zur Freude des Vaters in die Ausstellung. Und es wurde von der Stadt Haan gekauft.

Als Franz Leinfelder viele Jahre später das Bild im Büro des Realschulrektors wiedersah, sei es ihm traurig und klein vorgekommen. „Ich hätte es am liebsten abgehangen und mit genommen.“ Ende 2020 erhielt Leinfelder die Nachricht, dass das Kirmesbild stark beschädigt im Heizungskeller der Realschule entdeckt worden sei. Wolfgang Niederhagen rettete das Werk von Leinfelder senior in sein Atelier und machte sich an die Restaurierung.

Die ist offensichtlich gelungen. „Als ich dann das wieder hergestellte Werk betrachtete, überfiel mich eine große Dankbarkeit, Dankbarkeit an die Menschen, die ich mit dem Bild in Verbindung brachte und Dankbarkeit an die Kunst in der ich leben darf“, schreibt Franz Leinfelder.