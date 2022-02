Umgestaltung der Innenstadt : Alter Markt in Haan: Umbau startet im Oktober

Haan Mit Rücksicht auf Einzelhandel und Gastronomie hat die Stadt Haan entschieden, den Alten Markt erst ab Oktober umzubauen. Ursprünglich sollten die Arbeiten im Frühjahr beginnen.

Die Stadt Haan baut ihre Innenstadt um. Im Rahmen der Fördermaßnahme „Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Haan“ werden derzeit und in den Folgejahren in der Haaner Innenstadt die einzelnen Bausteine des Konzepts umgesetzt. Der Park Ville d‘Eu ist bereits saniert und auch der Alte Kirchplatz hat sein Gesicht gewandelt. Für 2022 steht die Umbaumaßnahme „Alter Markt“ an. Der äußerst beliebte Platz im Zentrum soll weiter aufgewertet werden. So ist die Brunnenanlage am Ende ihrers Lebenszyklus angekommen und der Betrieb kann nur noch mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand aufrechterhalten werden. Auch entspricht die unterirdisch gelagerte Technik, die sogenannte Brunnenstube, nicht mehr den heutigen Anforderungen. Der charakteristische Kleinpflasterbelag wird – soweit möglich – erhalten beziehungsweise neu verlegt. In den Hauptwegerichtungen wird das Pflaster durch den Stadtstein, einen rutschfesten Naturstein, ergänzt, um den Gehkomfort zu erhöhen. Das bei Kindern beliebte Karussell wird – in aktualisierter Form – ebenfalls wieder einen Platz finden. Mit den Maßnahmen werde die ortstypische Atmosphäre dieses „kleinen Wohnzimmers für Alle“ in Haan gestärkt, heißt es aus dem Rathaus. Weil die Sanierungsmaßnahmen auf dem Platz eine eingeschränkte Nutzbarkeit mit sich bringen, hat sich die Verwaltung entschieden, den ursprünglich für Frühjahr 2022 geplanten Start auf den Herbst 2022 zu verschieben. „Damit werden die ansässige Gastronomie und der Einzelhandel nicht noch – ergänzend zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie – zusätzlich belastet und der Platz vollumfänglich über die Sommermonate erlebbar sein.“ Das bereits abgebaute Karussell wird derzeit im Betriebshof aufgearbeitet und kann im April – rechtzeitig vor Beginn der Freiluftsaison – wieder aufgebaut werden. Die Nachricht der Verschiebung des Baubeginns auf den Herbst, die die Technische Beigeordnete Christine-Petra Schacht, den anliegenden Geschäften und Gastronomiebetrieben persönlich überbrachte, stieß auf große Zustimmung.