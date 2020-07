Kommentar : Gezänk hilft der Sache nicht weiter

Haan Klimasünden, knapper und teurer Wohnraum, Ängste um den Arbeitsplatz – bei vielen Menschen herrscht Unmut darüber, wie Parteien mit den drängenden Fragen und Sorgen unserer Zeit umgehen. Eine gefährliche Entwicklung, die Populisten in die Hände spielen könnte.

Als wichtige vertrauensbildende Maßnahme hat sich dabei – auch in Haan – in den vergangenen Jahren immer wieder die Beteiligung von Bürgern an Planungsprozessen erwiesen. Bestes Beispiel: die erste Innenstadtkonferenz im Juni 2014. Die Stadt Haan betonte damals, sie lege großen Wert auf die Beteiligung der Bürgerschaft bei der Erarbeitung des Gesamtkonzepts für die Innenstadt. In den darauf folgenden Jahren gab es dazu weitere Veranstaltungen. Eine Aufgabe des Planungsbüros Dr. Jansen war es dabei, Diskussionen anzuregen und die Sichtweisen und Ideen der Beteiligten aufzunehmen. Ergebnis: Viele interessante Wünsche und Aspekte.