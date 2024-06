Fröhliche Eröffnung am Samstag Alter Markt in neuem Glanz

Es ist viel los auf dem alten Markt an diesem Samstag. Menschen genießen Kaffee, Saft und Brötchen in den Cafés rund um den Platz. Kinder tummeln sich um den Brunnen und halten ihre Füße ins Wasser. Davor sind Liegestühle aufgebaut, in denen sich einige Erwachsene entspannen. Und sogar die Sonne lässt sich zwischendurch blicken.