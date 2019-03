Pläne erstmals öffentlich im Ausschuss für Stadtentwicklung vorgestellt: Alter Kirchplatz und Park Ville d´Eu sollen für 1,2 Millionen Euro aufgehübscht werden

Haan Rat und Verwaltung wollen den Alten Kirchplatz und den Park Ville d´Eu im Rahmen des Innenstadt-Konzepts aufwerten. Alles wird deutlich teurer als ursprünglich gedacht. Die Mehrausgaben müssen an anderer Stelle beim City-Konzept eingespart werden.

Planer Boris Salazar (Landschaftsarchitekten Kraft-Raum Krefeld/Düsseldorf) stellte die Pläne jetzt erstmals öffentlich im Fachausschuss vor. Das Büro hatte sie gemeinsam mit einem kleinen Zirkel von Politikern entwickelt. Deshalb waren sie offenbar auch für die meisten Stadtverordneten im Fachausschuss neu. Schriftliche Unterlagen gab es nicht, nur einen mündlichen Vortrag. Die Anträge auf Förderung durch das Land habe die Stadt beeits am 28. Februar bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht, sagte Planungsamtsleiter Peter Sangermann. Er hoffe, dass Mitte des Jahres eine Förderzusage vorliege.

Mit Hochbeeten, die zugleich auch Sitzgelegenheit bieten, will Kraft.Raum auf dem Alten Kirchplatz einen intimen Innenbereich schaffen. Sie sollen mit Gräsern und Stauden bepflanzt werden. Alle Bäume werden erhalten. Der Umriss der alten Kirche soll mit einer Lichtleiste im Boden sichtbar werden. Das Kunstwerk „Wasserfall für Haan“ der Glaskünstlerin Uta Majmudar soll in den Schillerpark versetzt werden. Der Platz bekommt einen neuen Belag. Dieser neue „Stadtstein“ soll in die Innenstadt führen. Die Bushaltestelle (Kosten gehen extra) wird barrierefrei umgebaut. Die Kosten schätzte der Planer auf 835.000 Euro brutto. Baudezernent Engin Alparslan schlug den Politikern einen Ortstermin vor. Dabei sollen Bodenbeläge und Stadtmobiliar ausgewählt werden.