BERLIN/KREIS METTMANN : Als Praktikant aus Haan in Berlin

Als Praktikant aus Haan in Berlin

BERLIN/KREIS METTMANN Christoph Ruhs erlebte durch ein Praktikum bei Michaela Noll (CDU) das Parlament in ungewöhnlichen Zeiten. Durch Corona ist auch in Berlin vieles anders.

(RP) Der Haaner Christoph Ruhs hat in seinen Semesterferien ein vierwöchiges Praktikum im Wahlkreisbüro sowie im Bundestagsbüro der Abgeordneten und Präsidentin der parlamentarischen Gesellschaft, Michaela Noll, absolviert. Dabei lernte er die Abläufe im deutschen Parlament in einer ungewöhnlichen Zeit kennen. Durch die Corona-Pandemie sind auch dort viele Abläufe anders.

Der 20-jährige Jurastudent an der Universität Mannheim stammt aus dem Wahlkreis von Michaela Noll. Ruhs hatte 2017 bereits als Schüler ein Praktikum während des Wahlkampfes absolviert und erlebte nun das Wahlkreisbüro und Bundestagsbüro. Die Corona-Krise hat auch im Bundestag einiges verändert: So finden viele Ausschüsse und Meetings per Videoschalte statt und auch im Plenarsaal müssen die Hygienebestimmungen eingehalten werden.