Auf der Bahnhofstraße Alleinunfall ohne Helm: Radfahrer (58) in Haan schwer verletzt

Ein 58-jähriger Haaner ist am Mittwochabend, 7. Juni, bei einem Alleinunfall mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Gegen 18 Uhr war der 58-Jähriger auf seinem Herrenrrad in Richtung Hilden unterwegs. Laut Polizeiangaben sprang in Höhe der Hausnummer 21 offenbar die Fahrradkette ab, so dass der Haaner die Kontrolle über sein Rad verlor und zu Boden stürzte. Der Mann, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass ihn Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bahnhofstraße zeitweilig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.