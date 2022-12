Evangelische Kirchengemeinde Haan Alle freuen sich schon aufs Krippenspiel

In der Evangelischen Kirche an der Kaiserstraße geht es turbulent zu. Während sich die Engel in ihre weißen Gewänder kleiden, spielen die Hirten mit einem großen Plüschschaf. Die Soldaten in ihren glänzenden Rüstungen stellen sich auf. Und dazwischen suchen die Heiligen Drei Könige den Stern, dem sie folgen sollen. Maria und Josef haben es sich schon mal an der Krippe gemütlich gemacht und betrachten das Kindlein, das eigentlich erst zu Weihnachten geboren werden soll.