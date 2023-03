Die Polizei sucht Geschädigte Alkoholisierter Haaner baut mehrere Unfälle

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, meldeten Zeugen gegen 21 Uhr einen grauen Mazda 3, der in Schlangenlinien über den Südring fuhr. Der Fahrer soll anschließend in den Gegenverkehr gefahren sein und Vollbremsungen ohne ersichtlichen Grund durchgeführt haben. Die beiden Zeugen verfolgten den Mazda bis Haan, wo der Mann das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Bruchermühlenstraße auf Höhe der Hausnummer 20 schließlich abstellte.