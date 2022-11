Das ist in Haan beim Aktionstag geplant Mit Infostand und Weckfrauen gegen Gewalt

Aber auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes werden immer häufiger mit aggressivem Verhalten, verbalen Anfeindungen und physischen Angriffen konfrontiert, zum Beispiel als Einsatz- und Rettungskräfte, Erzieherinnen und Erzieher und als Mitarbeitende mit Publikumsverkehr. „Niemand muss Übergriffe und gewalttätiges Verhalten im Dienst für das Gemeinwohl hinnehmen!“ So gelte in sämtlichen Bereichen des öffentlichen Dienstes in der Stadt Haan, in allen Dienststellen und an allen Arbeitsplätzen: Null Toleranz bei Gewalt! Bürgermeisterin und Personalrat haben daher eine Grundsatzerklärung gegen Gewalt unterzeichnet. Sie wird in den öffentlichen Gebäuden ausgehangen und gilt für alle Menschen, die sich dort aufhalten und bewegen.