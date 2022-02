Bürgerentscheid in Haan : Aktionsbündnis erklärt Stimmabgabe

Über einen durchgängigen Radschutzstreifen an der südlichen Seite der Bahnhofstraße sollen die Bürger am 13. März entscheiden. Das Aktionsbündnis verspricht sich davon mehr Sicherheit, Mobilität und Klimaschutz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Per Bürgerentscheid können die Haaner bestimmen, ob der viel diskutierte Radschutzstreifen auf der B228 durchgängig kommen soll. Die Abstimmungsfrage sei aber gar nicht so verständlich gestellt, findet das Aktionsbündnis.

Das Abstimmungsheft für den Bürgerentscheid am 13. März wird aktuell gedruckt. Die zentrale Frage darin lautet: „Soll die Markierung eines Fahrradschutzstreifens an der südlichen Seite der Bahnhofstraße von Willhelmstraße bis Kölner Straße aus dem Handlungskonzept zu Maßnahmen an der B 228 genommen werden?“ Über was die Bürger eigentlich abstimmen, darüber will das Aktionsbündnis Radschutzstreifen B228 – bestehend aus Gal, SPD Haan, Jusos Haan & Gruiten, WLH, Fridays for Future Haan sowie ADFC Haan – aufklären. „Als Aktionsbündnis treten wir gemeinsam auf, um den Leuten klar zu machen, geht wählen und versteht den Text richtig“, sagt Andreas Rehm, Fraktionsvorsitzender der GAL, bei einem gemeinsamen Gespräch des Bündnisses. „Es ist schon eine tricky Situation, dass man ‚Nein‘ ankreuzen muss, um für den Schutzstreifen zu stimmen“, verdeutlichte SPD-Fraktionschef Bernd Stracke.