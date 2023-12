Karitatives in Haan Kinderwünsche sollen erfüllt werden

In diesen Tagen ist die Stadtsparkasse Haan in zwei Aktionen eingebunden, die Kindern in der Weihnachtszeit glücklich machen sollen. Noch bis zum 15. Dezember läuft die Hilfsaktion „Wunschstern“ in Kooperation mit dem Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM): Kinder, deren Familien die Haaner Tafel in Anspruch nehmen müssen, bastelten fleißig bunte Weihnachtssterne. Ein Teil der Werke ist im „Wunschsterne-Fenster“ am Sparkassenvorplatz zu sehen. Jedes der teilnehmenden Kinder wird mithilfe von Spendengeldern kurz vor Weihnachten einen Gutschein für Spielzeug oder Kleidung überreicht bekommen.