Aktion in Haan zum Internationalen Frauentag Schaufensterpuppen verdeutlichen innere Zerrissenheit

Und dann müssten Frauen eben oft auch in die Bresche springen, wenn wegen Personalengpässen mal wieder die Kita früher schließen müsse oder das Offene Ganztagsangebot ausfalle, sagt Braun-Kohl. Vor dem Hintergrund des Ungleichgewichts in der Verteilung von Aufgaben initiierte ein Bonner Verein den sogenannten „Equal Care Day“, der in diesem Jahr auf den 29. Februar fiel. „Es war uns wichtig, auf dieses Thema einmal aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren“, bekräftigt Braun-Kohl. Terminlich bewegt sich die Veranstaltung der Frauen Union somit im Dunstkreis von gleich drei Aktionstagen – hat doch der „Equal Pay Day“ jüngst am 6. März die ungleiche Bezahlung im Berufsleben in den Fokus gerückt und der Internationale Frauentag am 8. März die Gleichstellung der Geschlechter in all ihren Facetten zur Sprache gebracht.