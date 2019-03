Haan: Aktion: Flucht am eigenen Leib erfahren

Aktion: Flucht am eigenen Leib erfahren

„Missio“-Truck am Schulzentrum Walder Straße: Auch Anna begibt sich auf eine virtuelle Reise. foto stephan köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der „Missio“-Truck machte jetzt an der Haaner Hauptschule „Zum Diek“ Station. Das Thema: Menschen auf der Flucht.

„Das ist viel schlimmer, als wir gedacht haben.“ So fällt die Reaktion von Aleyna, Ardiana und Emsa aus der 9b der Haaner Hauptschule aus. Sie haben soeben den „Missio“-Truck „Menschen auf der Flucht” besucht. Die Schülerinnen sind sichtlich bewegt von der Darstellung.

Nach einer kurzen Einführung durch die Mitarbeiter können sich die Besucher für eine der acht Geschichten von weiblichen und männlichen Flüchtlingen verschiedenen Alters im Osten der Demokratischen Republik Kongo entscheiden. Die drei Mädchen aus der 9b haben die Geschichte von Sara erlebt. Die virtuelle Protagonistin ist 16 Jahre alt und hat bei Ihrer Flucht ihre Mutter sowie ihre Geschwister verloren. „Das ist so traurig und man fühlt wirklich mit“, erklärt Aleyna.

Besichtigungsmöglichkeiten sind für Schulklassen von 8 bis 10 Uhr; sowie von 10.35 bis 12.40 Uhr; in der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr ist die interaktive Wander-Ausstellung zudem für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich. Der Eintritt ist kostenfrei.

Der „Missio“-Truck gastiert auch heute noch in Haan. Standort ist die Hauptschule Zum Diek an der Walder Straße.

Die Schülerinnen erleben, wie Sara auf ihrer Flucht in einem Dorf unterkommt, das am Anfang der Geschichte von Soldaten angegriffen wird. Gemeinsam fliehen die Mädchen der 9b mit Sara auf der Ladenfläche eines Lkw aus dem Dorf. Die Stimmung in dem Raum ist bedrückend, während der virtuelle Fahrer Tipps gibt, wie man sich auf der Flucht verhalten solle.