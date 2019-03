Haan: Aicuris verzichtet auf Kauf im Technologiepark Haan

Haan Monatelang hatte es im Haaner Rathaus Vorfreude gegeben auf einen Zuwachs im zweiten Bauabschnitt des Technologieparks Haan. Zur Millrather Straße hin gerichtet wollte das Wuppertaler Biotechnologie-Unternehmen AiCuris seinen neuen Firmensitz errichten.

Seit Montag weiß Bürgermeisterin Bettina Warnecke, dass AiCuris seine Pläne geändert hat und sich jetzt mit seinen 65 Mitarbeitern in Wuppertal für die Zukunft aufstellt. „Nachdem Bayer Ende 2018 einen Stellenabbau auch in Wuppertal angekündigt hat, hat das Unternehmen erneut überlegt und ist nun zu dem Ergebnis gekommen, in Wuppertal zu verbleiben“, teilte die Verwaltungschefin gestern auf Anfrage mit. „Letztendlich war für die Entscheidung vor allem der hohe Aufwand für den Neubau und den Umzug der Forschungslaboratorien ausschlaggebend“, erklärte Holger Schmoll, kaufmännischer Geschäftsführer der AiCuris.