Auf dem Wochenmarkt Agnu verschenkt Tipps und Saatgut

Kein Aprilscherz: Am kommenden Samstag, 1. April, gibt es kostenlos Saatgut-Pakete, solange der Vorrat reicht. Dann steht der Infostand der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (Agnu) auf dem Haaner Wochenmarkt (vor Kodi). Neben vielen nützlichen Informationen erhalten Besucher dort auch Saatgut von einheimischen Wildblumen für ein Staudenbeet, die sich mit trocknen Sommern besser als die gängigen Arten zurechtfinden. So könne durch weniger Tun mehr Genuss am Garten erreicht werden, heißt es dazu in der Pressemitteilung.