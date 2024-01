Naturschutz in Haan Einsatz für Blumen und Tiere in der Grube 10

Viel Licht und Wärme benötigen auch die auf dem Gelände lebenden Zauneidechsen, die ihre Eier im Sommer in den Boden eingraben. Den Rest erledigt danach die Sonne. Für die Amphibien, konkret Kröten und Frösche, gibt es direkt an der Grube 10 einen größeren Folienteich, wo die Tiere im Frühjahr laichen können. „Den Teich hatten wir bereits im vorherigen Herbst freigestellt“, berichtet Jürgen Jäger. „Mit viel Engagement und Krafteinsatz konnten wir unser Ziel umsetzen, die gesamte mittlere Berme zu „entkusseln“. Dabei werden werden per Hand (mit Spaten oder Sägen) aufkommende Pionierbaumarten wie Kiefer oder Birke entfernt. Bei der jetzigen Aktion wurde auch der Birkenbewuchs am Steilhang nach oben zurückzgeschnitten.“