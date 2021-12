Haan : AG Natur und Umwelt schließt Jahr mit digitalem Treffen ab

Die Sanierung des zum Artenschutzturm umfunktionierten Trafoturms in der Elp war das größte Projekte der AGNU Haan in diesem Jahr. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Weil es die Coronalage nicht ermöglicht, verzichtet der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt Haan auf die Einladung zu einer Weihnachtsfeier. Er hat aber Bilanz gezogen aus dem von der Pandemie geprägten Jahr.

Ein Monatstreffen am Motag, 20. Dezember, ist die letzte Aktion der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU) Haan. Die Zusammenkunft findet digital statt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich mit dem AGNU-Vorstand in Verbindung setzen. In einem Rundschreiben an die Mitglieder bedauert Vorstandssprecher Sven Kübler, dass die Aktiven nicht zu einer Weihnachtsfeier eingeladen werden könnten. „Die Situation gibt es einfach nicht her. Selbst unsere Offenen Monatstreffen haben wir meist digital abgehalten, und das letzte Live-Treffen im November hatte auch nicht die gewohnte Lockerheit und Freude.“

Unter Corona hätten auch die Arbeitseinsätze draußen gelitten. Es seien meist eher kleinere, jedoch erfolgreiche Einsätze gewesen. Die Waldumwandlung sei fortgeschritten, die Krötenrettung am Hermgesberg musste stattfinden – allerdings mit geringeren Zahlen an Tieren, die gerettet werden konnten. „So recht wollte niemand zur Nistkastenreinigung aufrufen – schließlich sitzt man im Auto wieder beisammen und steht dicht zusammen, wenn es gilt, die Nester zu betrachten und auszuwerten. Die Freude ist einfach nicht dabei.“

Immerhin sei das große Sanierungsprojekt des Trafoturms in der Elp geschafft. Kübler dankt den Helfern und auch den Förderern, deren Spenden die Arbeiten erst möglich machten. Das Ergebnis des Schaffens habe es sogar in die Zeitschrift der NRW-Stiftung geschafft, freut sich Kübler. Der Innenausbau des Artenschutzturmes müsse noch weitergehen, „doch hoffen wir, dass bis Frühjahr unser Angebot an die Vogel- und Tierwelt groß genug sein wird“.

Das eher nasse und weniger sonnenreiche Jahr habe der AGNU auf der Ökowiese zwischen Technologiepark und Autobahn reichhaltige Ernte gebracht. Dafür hätten dann die Sonnenstromerzeuger mit weniger Ertrag gelitten. „So ist halt die Natur!“ Der Vorstand dankt für die finanzielle und moralische Unterstützung der AGNU in 2021. Die Arbeitsgemeinschaft gehe „mit Optimismus und Lust in ein neues Umwelt- und Naturjahr“, schreibt Kübler und kündigt an, die AGNU werde sich auch in 2022 wieder mit vielen Projekten in Haan und Gruiten einbringen.

