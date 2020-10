AGNU Haan freut sich über Balkenmäher : Behutsame Pflege für kleine Biotope

Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt Haan hat für die schonende Pflege kleiner Flächen einen speziellen Mäher gekauft. „Ein Gefühl wie Weihnachten“, sagt Insektenspezialist Armin Dahl. Finanziert wurde das Profi-Gerät mit Spendenmitteln.

Wichtig war dabei, dass es sich um ein schonend arbeitendes Gerät handelt. „Schließlich wollen wir möglichst wenig Fröschen, Heuschrecken und anderem Getier zu Leibe rücken.“ Ein Balkenmäher sei das schonendste und gleichzeitig effektivste Gerät für die von der AGNU geplanten Einsätze. „Für einen Balkenmäher sprach außerdem, dass er wendig und damit für kleine Flächen geeignet ist, außerdem so klein und leicht, dass er sogar hinten in ein großes Auto passt.“

Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt Haan (AGNU) ist die Arbeitsgemeinschaft der in Haan im Umwelt- und Naturschutz aktiven Verbände Nabu, BUND und RB. Betreute Gebiete sind zum Beispiel die Gruben 7 und 9 des Steinbruchs, der Amphibienzaun Hermgesberg und die Streuobstwiese an der Sinterstraße in Gruiten.

Der Wunsch nach einem solchen Gerät sei schon lange groß gewesen – für das AGNU-Budget aber bislang zu teuer. Fotos der BUND-Gruppe Bochum überzeugten Armin Dahl aber letztlich, dass er die Pflege der kleinen Flächen genauso vorantreiben möchte wie die dortigen Naturschutz-Kollegen: Corinne Buch, Armin Jagel und ihre Mitstreiter setzen in Bochum-Laer gelungen um, wovon auch Dahl schon lange träumte. „Die Gruppe zeigt nahezu modellhaft, was man zum Thema Artenvielfalt machen kann.“ Auf die Frage, mit welchem Gerät sie die Wiese pflegten, kam die Antwort: „Mit einem Balkenmäher.“

Dann habe sich alles gefügt: Bei einer der Begehung der Ökowiese in Haan war der namhafte Fotograf und Unternehmer Klaus Tamm aus Wuppertal dabei. Die Wiese, in der allerlei Getier krabbelte und summte, begeisterte ihn nachhaltig. „Klaus Tamm war mir schon vorher ein Begriff, im Zimmer meiner Tochter hing lange ein großformatiges Foto von ihm. Darauf sind junge Uhus zu sehen, fotografiert in den Steinbrüchen in Wuppertal“, erklärt Armin Dahl. Was er vor dem Treffen mit Tamm nicht wusste: Der Erlös der Fotos geht in die „Aufwind gemeinnützige GmbH für Natur- und Umweltschutz“, und diese wiederum fördert mit Spendenmitteln zahlreiche Naturschutzprojekte. „Am Tag nach der Begehung war eine großzügige Aufwind-Spende auf dem AGNU-Konto“, auch die Biologische Station Haus Bürgel legte noch etwas dazu, und ein paar Tage später war der Balkenmäher endlich bestellt.