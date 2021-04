Artenvielfalt : AGNU Haan bietet Saatgut-Set für einen Blumenrasen

Haan Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt will mehr Artenvielfalt ins Stadtgebiet holen. Jeder Gartenbesitzer kann dabei mithelfen - mit einem Stück Blumenrasen.

Wenn der Rasen nach Hitze-Sommern mitgenommen aussieht und in Lücken bald erste Pioniere wie Schafgarbe, Gänseblümchen, Vogelmiere oder Behaartes Schaumkraut wachsen, freut das vor allem unsere Wildbienen. Die letzten drei Arten sind Frühblüher und blühen schon, wenn die ersten Wildbienen schlüpfen. Den Rasen neu einzusäen ist aufwendig und nicht nötig. Man kann diese Entwicklung zu einem farbenfrohen Blumenrasen auch unterstützen, meint die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU) Haan. Sie bietet ein kostenloses Set von zertifiziertem regionalem Saatgut von einheimischen Wildpflanzen an, die sich in einem Blumenrasen wohl fühlen. Die Zusammenstellung ist nicht dieselbe wie im Vorjahr, so dass man sie auch als „Erweiterungsset“ nützen kann.