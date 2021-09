Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt Haan : Artenschutzturm wartet auf Besucher

Haan Ehrenamtliche Helfer der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt investierten mehrere hundert Arbeitsstunden, um das Industriedenkmal in der Elp zu sanieren und für die tierischen Bewohner herzurichten.

Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU) Haan hat einen eigenen Artenschutzturm, der jetzt fertiggestellt und eingeweiht wurde. In der Elp 1 zwischen Haan und Gruiten grüßt der alte Trafo-Turm der Stadtwerke Haan in neuem Glanz. In nur acht Wochen haben Ehrenamtliche das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden hergerichtet. Der Turm erhielt ein neues Dach, das Mauerwerk des über 110 Jahre alten Gebäudes wurde saniert und angestrichen.