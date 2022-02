Vorfall in Haan : Aggressiver Autofahrer zieht Waffe

Haan/Wuppertal Ein Mann soll in Haan einer Autofahrerin gefolgt sein und versucht haben, die Autoscheibe einzuschlagen. Dabei soll auch eine Waffe im Spiel gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit einer Waffe soll ein Unbekannter am Donnerstag in Haan versucht haben, eine Autoscheibe einzuschlagen. Es soll eine Frau verfolgt haben, die der Mann zuvor auf der Autobahn 46 in Richtung Düsseldorf bedrängt habe, teilte die Polizei mit.

Das hat den Mann offenbar so provoziert, dass er mehrfach riskante Fahrmanöver durchgeführt haben soll. Die Wuppertalerin musste daraufhin einige Mal stark abbremsen. An der Anschlussstelle Haan-Ost fuhr die 55-Jährige von der Autobahn ab und bog in die Landstraße in Richtung Haan an, so die Polizeisprecherin weiter.