Bebaungsplan-Verfahren läuft : Plan-Änderung ist noch nicht rechtswirksam

Haan Mit einer Änderung des Bebauungsplanes will die Stadt im Industriegebiet Ost Gewerbefläche erhalten.

(-dts) Eigentlich will die Stadt Haan im Industriegebiet Ost keine weiteren gastronomischen Flächen. Aber die vor einem Jahr auf den Weg gebrachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40b „Obere Landstraße“ ist noch nicht in Kraft. Insofern wächst die Zahl der (Fast-Food-)Restaurants in Haan-Ost.

In den letzten Jahren sind im Industriepark Ost Flächen verloren gegangen, die für produzierendes Gewerbe nützlich gewesen wären. Dort, wo früher ein Autoschloss-Hersteller seinen Sitz hatte, gibt es nun zwei Fastfood-Restaurants, eine Tankstelle und eine Autowaschanlage. Wo früher ein Möbellager bestand, etablierte sich ein großes Asia-Restaurant. Jetzt will die Stadt Haan die industriell nutzbaren Gewerbeflächen bewahren. Per Änderung des Bebauunsplanes „Obere Landstraße“ soll das erreicht werden, was Technischer Beigeordneter Engin Alparslan letztes Jahr im Stadtentwicklungsausschuss salopp umriss: „Wir wollen die ungewünschte Fressmeile auf das jetzige Maß beschränken.“