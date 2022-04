Haan : „Advents-Trödel“ auch im Frühjahr erfolgreich

Info

Planmäßig soll in diesem Jahr auch wieder am traditionellen Termin, also am 1. Advent, der weihnachtliche Trödelmarkt der Närrischen Zelle stattfinden. Einen zweiten Termin im Frühjahr auf Dauer zu etablieren, stuft Denise Pichtemann trotz der sehr guten Resonanz derzeit allerdings als unrealistisch ein. Die Stadt müsste ihn genehmigen und die Ehrenamtler des Vereins die Organisation zeitlich stemmen. Beides sieht die neue Schatzmeisterin derzeit kritisch.