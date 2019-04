Haan : ADFC Haan bietet schöne Touren

Haan Für Anfänger, Genuss-Radler oder anspruchsvolle Langstreckenfahrer.

(höv) Die Tage werden länger und auch in 2019 wird der ADFC Haan wieder ein umfangreiches Programm an geführten Radtouren anbieten. Das Programm reicht von leichten Touren für Anfänger und Genussradler um 30 Kilometer Länge bis zu anspruchsvollen Touren mit 120 Kilometer Länge. Dabei wird wieder das Haaner Umland erkundet oder längere Touren eventuell mit Hilfe der Bahn abgekürzt. Auch sportliche und fahrtechnisch anspruchsvolle Mountainbiketouren stehen wieder auf dem Programm. Als Neuerung gibt es in diesem Jahr erstmals ein gemeinsames Programm mit den Ortsgruppen aus Hilden und Erkrath, so dass das Angebot noch einmal deutlich umfangreicher geworden ist. Die Hefte werden demnächst auch bei lokalen Fahrradhändlern, im ADFC-Infokasten am Beginn der Niederbergbahn an der Elberfelder Straße sowie in Gruiten und anderen Stellen in Haan ausliegen. Die ersten Touren stehen auf der Homepage.