Sanierung der L357 in Haan ADAC warnt bei Gruitener Straße vor „Kommunikations-Desaster“

Im Streit um die geplante Sanierung der L357 (Gruitener Straße) oder besser ausgedrückt um die mangelhafte Information der betroffenen Anwohner durch den Landesbetrieb Straßenbau (Straßen.NRW), hat der ADAC jetzt vor einem Kommunikations-Desaster gewarnt. Gerade wenn es, wie in diesem Fall, um die Vollsperrung einer viel befahrenen Straße gehe, sei es enorm wichtig, die Bevölkerung so früh wie möglich „ins Boot zu holen“, sagte Roman Suthold, Leiter des Fachbereichs „Verkehr und Umwelt“ beim ADAC Nordrhein, im Gespräch mit unserer Redaktion. Er ist seit 2006 in dieser Funktion beim Automobilclub tätig, lehrt zudem als Honorarprofessor an der Hochschule Fresenius (Köln) zum Thema „Mobilitätsmanagement“.