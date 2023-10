Gerichtsurteil gegen Haaner Acht Monate Haft auf Bewährung wegen Angriffs auf Kameramann

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Haaner und dem Mitangeklagten vorgeworfen, im Oktober 2018 auf dem Gelände eines Wuppertaler Autohauses auf den Kameramann eines SAT.1-Teams eingetreten und geschlagen zu haben. In der Anklageschrift war zu lesen, dass die beiden Männer das Opfer noch getreten haben sollen, als der Mann schon am Boden lag. Die Verteidiger hatten ein Video der Überwachungskamera des Autohauses vorgelegt, auf dessen Gelände das Recherche-Team damals hatte drehen wollen. Darauf ist deutlich zu sehen, wie zwei Männer den Kameramann auf ein Auto schubsen. Dann zerren sie an dem Mann und an der Kamera herum. Das schwere Gerät ist mit einer Metallstange und einem Gurt an seinem Körper fixiert. Mit der Hand in einer Schlaufe hatte der mittlerweile 50-Jährige die Kamera auf seiner Schulter gehalten.