Schüleraustausch Abschiedstreffen mit Saloon-Atmosphäre

Tobias Ruhle, Lehrer an der städtischen Gesamtschule Haan. hatte das Schüler-Austauschprojekt mit der Forderville High School vor rund zwei Jahren initiiert. Kooperationspartnerin in Forderville ist Jade Huffman, Deutsch-Lehrerin an der High School. Deutsch als Fremdsprache sei zwar ein Fach von eher geringer Bedeutung, aber es gäbe noch immer viele familiäre Beziehungen zu Deutschland und auch viele deutsche Firmen seien in der Region ansässig, und daher seien Deutschkenntnisse bei der Jobsuche von Vorteil, so Huffman.