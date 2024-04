Haaner Projekt endet erfolgreich Abschiedsfest der „starken Mädchen“ am Bandenfeld

Im Gemeinschaftraum im Wohnpark „Am Bandenfeld“ konnte Projektleiterin Melanie Horter neben den Mädchen, deren Eltern und Geschwistern weitere Projektbeteiligte begrüßen, darunter die Künstlerin Katy Schnee, die Parea-Mitarbeiterinnen Gisela Laab und Luzie Lange sowie „Sahle Wohnen“-Kundenbetreuerin Sonja Akermann. „Die vergangenen zwei Jahre waren eine Bereicherung für uns alle. Ihr, die Mädchen, habt euch auf den Weg gemacht, eure Stärken zu entdecken und wertzuschätzen. Wir durften euch dabei unterstützen und die Welt mit euren Augen kennenlernen“, sagte Melanie Horter in ihrer Begrüßungsansprache. Wie erfolgreich das Projekt war, dokumentierte eine kleine Ausstellung von Arbeiten, die die Mädchen in verschiedenen Workshops selbst gefertigt hatten, von Collagen und Fotos über Bastel-, Näh- und Töpferarbeiten bis hin zu selbst gemalten Acrylbildern. Diese künstlerischen und handwerklichen Arbeiten machten jedoch nur einen Teil des Bildungsprojekts aus. „Noch wichtiger waren vielleicht sogar die Workshops, in denen wir über uns mit Themen wie Gesundheit, Ernährung, körperliche Entwicklung, Freundschaft, Grenzen setzen und Schönheitsidealen auseinandergesetzt haben“, erklärte Melanie Horter, bevor das Buffet eröffnet wurde und Entertainer Björn Wagner die Gäste mit einer Zaubershow begeisterte.