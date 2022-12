Was sich bei der Abfallentsorgung 2023 ändert Abfallgebühren steigen in Haan um ein Fünftel

Die Abfallgebühr steigt deutlich an – je nach Behältergröße und Leerungsturnus zwischen 16 und 22,6 Prozent. „Durch die Preisentwicklung, insbesondere beim Kraftstoff, entstehen höhere Kosten für die Sammlung und Abfuhr sämtlicher Abfallfraktionen (Rest-, Sperrmüll, Bioabfall, Altpapier),“ heißt es in der vom Stadtrat beschlossenen Vorlage. Zudem steigen die Kosten bei den Leistungen des städtischen Betriebshofes um 50 Prozent. Ursache: zusätzliche Straßenpapierkörbe, Verkürzung der Leerungsintervalle sowie vermehrt die Beseitigungen „wilder Kippen“. Auch die ganzjährig wöchentlichen Leerung der Biotonne und die verstärkte Nutzung der kostenlosen Online-Sperrmüllanmeldung tragen zum Kostenanstieg bei. . Insgesamt steigen die Kosten der Abfallbeseitigung um rund 380.000 Euro gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2021/2022 an.