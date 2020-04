Verkehr : A46 nach Unfall zeitweise gesperrt

Haan Nach dem Zusammenstoß zwischen den Anschlussstellen Haan Ost und Haan West war zunächst ungeklärt, ob ein Lkw Gefahrgut verlöre. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich „nur“ um Diesel handelte.

Staumeldungen kommen einem in diesen Tagen fast schon unwirklich vor. Und doch hat es die Autobahn 46 mal wieder in die Verkehrsnachrichten geschafft. Ein Unfall zwischen Haan-Ost und -West hat am Montagmorgen für eine zwischenzeitliche Sperrung gesorgt. Auslöser dafür war offenbar ein acht Kilometer langer Rückstau an einer Baustelle zwischen Haan-West und Düsseldorf-Eller, der sich gegen 8 Uhr gebildet hatte. Wenig später krachte es am Stauende. An dem Unfall war laut Polizei auch ein Lkw beteiligt, bei dem man nicht sicher war, ob Gefahrgut ausgetreten war. Es habe sich jedoch schnell herausgestellt, dass das Fahrzeug leer gewesen sei, hieß es. Die ausgetretene Flüssigkeit war Diesel. Während der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn komplett gesperrt, während der Fahrbahnreinigung danach eine Fahrspur wieder geöffnet.