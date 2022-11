Fahrtrichtung Wuppertal weiter gesperrt : Lkw-Fahrer stirbt bei Aufprall auf Brücke auf der A46

Der Brückenpfeiler hatte sich tief ins Führerhaus des Lkw gebohrt. Für den Lastwagenfahrer, der auf der Autobahn 46 in den frühen Morgenstunden verunglückt ist, kommt jede Hilfe zu spät. Foto: dpa/Gianni Gattus

Haan/Wuppertal Der 51-jährige Mann aus Gevelsberg war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Die Autobahn blieb viele Stunden gesperrt. Die Aufräumungsarbeiten dauern an.

Es ist noch dunkel, gegen 6 Uhr in der Früh, als die Brücke Ehrenhainstraße plötzlich ihren Grundfesten erschüttert wird. Sie führt auf Wuppertaler Stadtgebiet über die Autobahn 46 – und dort, an einem der Brückenpfeiler, spielt sich in diesen Sekunden ein Unfalldrama ab, das nicht nur das Bauwerk erzittern lässt, sondern auch ein Menschenleben kostet.

Was genau die Ursache für den spektakulären Verkehrsunfall ist, bei dem der 51-jährige Fahrer eines Lkw sein Leben verliert, lässt sich auch Stunden, nachdem Sachverständige mit der Untersuchung des Geschehens begonnen haben, noch immer nicht sagen. Fest steht nur so viel: Der Laster ist in in Richtung des Autobahnkreuzes Wuppertal-Nord unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache plötzlich von der Fahrbahn abkommt.

Info Zahl der tödlichen Unfälle steigt Von Januar bis August 2022 kamen bei Unfällen auf Deutschlands Straßen 234 Menschen mehr ums Leben (+ 14 Prozent) als in den ersten acht Monaten des Jahres 2021. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr stieg im selben Zeitraum um 16 Prozent auf 235.600. Dies teilt das Statistische Bundesamt mit.

Den weiteren Verlauf schildert die Polizei um kurz nach 6 Uhr in einer Pressemitteilung so: „Ersten Ermittlungen zufolge kam der Lkw nach links von der Fahrbahn ab, durchstieß eine Betonwand und prallte anschließend gegen einen Pfeiler der Brücke Ehrenhainstraße.“

Die A46 wird zwischen Haan Ost und Wuppertal gesperrt. Es kommt zu kilometerlangen Staus. Foto: Patrick Schüller

Der aus Gevelsberg stammende Fahrer des Lkw stirbt noch an der Unfallstelle. Er hat keine Chance. Das Führerhaus ist nur noch ein einziger Trümmerhaufen, der Pfeiler der Brücke hat sich tief hineingebohrt. Durch umherfliegende Fahrzeugteile werden vier weitere Autos beschädigt. Wie durch ein Wunder gebe es jedoch keine weiteren Verletzten, teilt die Polizei mit.

Die Frage nach der Ursache konnte noch nicht beantwortet werden. Foto: dpa/Gianni Gattus

Die stark befahrene Autobahn wird zwischen Haan-Ost und Sonnborner Kreuz.in beiden Richtungen gesperrt. Das bringt den morgendlichen Berufsverkehr In Teilen von Haan, Solingen und Wuppertal zwischenzeitlich zum Erliegen. Es kommt zu kilometerlangen Staus, die teilweise bis in den späten Nachmittag andauern. Auch Ausweichstrecken sind schnell überlastet.

Ein Statiker ist ebenfalls zum Unfallort gekommen. Er muss überprüfen, ob die Brücke nach dem Aufprall auf ihren Pfeiler überhaupt noch Standfestigkeit besitzt. Am Nachmittag kann er diesbezüglich Entwarnung geben. Für die Ermittler bleibt die Unfallursache auch zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr gestaltet sich außerdem die Bergung der Leiche aus dem Führerhaus schwierig. Zunächst müsse eine Bergungsfirma das Führerhaus wieder aufrichten, heißt es. Es hat den Anschein, als habe es sich regelrecht in die Pfeilerwand hineingedrückt.

Gegen 14 Uhr kann die Autobahn zumindest in Richtung Düsseldorf wieder freigegeben werden – in die andere Richtung ist sie auch am frühen Abend immer noch gesperrt. Die Polizei warnt: „Verkehrsteilnehmer müssen weiterhin mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle rechnen.“