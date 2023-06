Stau bei Haan Lkw-Brand auf der A46 - Sperrung im Berufsverkehr

Haan · Ein brennender Lkw hat am Montag auf der A46 in Richtung Wuppertal für Stau gesorgt. Die Sperrung konnte am Morgen wieder aufgehoben werden.

05.06.2023, 08:19 Uhr

In Höhe Haan-Ost habe der Lkw aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es laut Polizei keine, die Fahrbahn musste allerdings am Montagmorgen gesperrt werden. Es kam zu Stau. Mittlerweile sei der Brand gelöscht und die Autobahn wieder befahrbar. Die Polizei ermittle nun die genauen Ursachen des Brandes.

