A46 bei Haan-Ost: Streit um Blitzer

Streit um mobilen Blitzer in Höhe Haan-Ost

Haan Um die mobile Blitzeranlage nahe der Autobahnausfahrt Haan-Ost an der A46 droht jetzt eine juristische Auseinandersetzung. Autofahrer wollen klagen, weil die Messungen der Anlage nicht korrekt sein sollen.

Nicht wenige Autofahrer, die in den vergangenen Tagen auf der A46 an der Baustelle Haan-Ost vorbeigefahren sind, haben schon auf ihn geschimpft. Der neue Blitzer, der dort am Autobahnrand steht, hat gefühlt nämlich schon im Akkord Fotos von vermeintlichen Temposündern geschossen.