Haan : 99 Schüler bestehen ihr Abitur am Gymnasium

99 Schüler bestehen ihr Abitur am Gymnasium

Geschafft! Trotz großer Auflagen fand eine Abifeier am Gymnasium Adlerstraße statt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Durch Corona alles irgendwie anders, alles irgendwie aufregend. In Haan haben an diesem Mittwoch die Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Für die 99 startet jetzt ein neues Lebensabschnitt. Wir gratulieren!

Insgesamt 99 Schüler haben in diesem Jahr am Gymnasium Haan ihre Abitur bestanden. Wir freuen uns mit und sagen: Herzlichen Glückwunsch! Doresa Ahmeti, Endresa Ahmeti, Lars Albers, Lilli Alexandre da Silva, Qendrim Bala, Lena Becker, Benjamin Berwanger, Elias Biro, Irina Bob, Houda Bourdane, Luisa Amelie Brameier, Dominik Budych, Ann-Kathrin Bunge, Philip Bungert, Merle Buyken, Kamil Chitro, Nele Erward, Malte Fechner, Anna Flakiewicz, Victoria Fränz, Maike Frommo, Alicia Garmer, Lina Katharina Gäthke, Florens Gräfe, Julius Gräfe, Leonie Grafweg, Julian Grefer, Nils Grote, Ferdinand Grunert, Tim Haas, Leia Haller, Jan Heffels, Cathrina Sophie Hellinger, Mark Hennig, Marla Hennig, Keeshawn Frederić Herbert, Pia Marie Hoffmann, Anja Alina Hortig, Nina Jansen, Sandra Just, Christoph Kappert, Laura Kassner, Sara-Marlen Knauf, Evelina Kohlbach, Florian Köser, Layla Krebbers, Johannes Kruse, Eliana Kückelhaus, Linda Kückelhaus, Jil Maria Kurkowsky, Anna Lina Kutter, Mohamed Kuzayez, Johanna Liebau, Niklas Link, Lisa-Marie Lohmann, Björn Lorenzen, Mona Markgraf, Paula März, Alessandro Minisgallo, Luis Navratil, Carina Nettelbeck, Lina Celine Neugebauer, Jan Nießner, Nina Marie Sophie Nöcker, Tom Nöcker, Moritz Oldenburg, Pirmin Ostertag, Charlotte Pan, Felicia Patzelt, Lucie Patzelt, Mira Pazic, Matthias Piegeler, Hendrik Pieper, Maya Plötzer, Maya Plümacher, Hendrik Poggenpohl, Aileen-Kim Pritzi, Lena Rauprich, Jessica Rötzel, Timon Schad, Carina Schmülgen, Ina Schneider, Antonia Schwerin, Basir Sediqi, Tim Selber, Anke Sluga, Ben Steffens, Lona Struck, Besian Stublla, Fabian Teves, Marie Thiwissen, Lukas Tonn, Cornelius van Hall, Djana Verhoeven, Niklas von der Fecht, Julia Yvonne Willems, Klara Willemse, Louise Witsch, Max Niklas Zäh.