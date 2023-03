Stadt-Sparkasse Haan nahm zum 31. Mal am Wettbewerb teil Haaner Schüler spekulieren beim Planspiel Börse mit Aktien

Die Gesamtschule Haan hat einen Doppelsieg in der Depotgesamtwertung gelandet. Das Team „LoNeMoNa“ hat das fiktive Startkapital auf 61.536,42 Euro vermehrt. Rang 2 belegte „SSJC“ mit einem Kapitalzuwachs von 5624,29 Euro. Das Team „Die Herde“ vom Gymnasium Haan kam auf Rang 3 mit einem Plus von 5421,69 Euro. Diese Teams erhalten Geldpreise in einer Gesamthöhe von 600 Euro. Ebenso die drei besten in der Nachhaltigkeitswertung: 1. „Cashflow to the moon“ (Gymnasium Haan) mit einem Nachhaltigkeitswert von 102,97 Euro, 2. „223 Rolling Crips“ (Gesamtschule Haan mit 912,36 Euro. und 3. „Lehman Brother investments“ (Gymnasium Haan) mit 889,61 Euro. Die Plätze 4 bis 10 können sich über Gutscheine freuen. Zudem erhält jedes Gruppenmitglied jeweils eine Ehrenurkunde.