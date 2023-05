Neue Kostenexplosion 8,8 Millionen Euro – Don-Bosco-Mensa wird 60 Prozent teurer

Wenn sich am Dienstag, 6. Juni, die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Bau mit ihren Kolleginnen und Kollegen vom Bildungs- und Sportausschuss zu einer gemeinsamen Sondersitzung in der Aula des städtischen Gymnasiums treffen, wird es wieder einmal um die Baumaßnahme an der Don-Bosco-Grundschule gehen. Kostenbudget und Terminrahmen sollen ein weiteres Mal „angepasst“ werden – was konkret bedeutet: Die Kosten steigen von zuletzt rund 5,5 Millionen Euro auf nunmehr 8,8 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 60 Prozent.