Aus dem Polizeibericht : 71-Jähriger stürzt schwer mit Elektroroller

Bei einem Unfall mit seinem Elektroroller auf der Hochdahler Straße in Haan hat sich ein 71-Jähriger am Dienstagnachmittag so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an, teilt die Polizei mit.