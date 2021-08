Fluthilfe der Stadt Haan : 70.000 Euro und 250 Tonnen Sperrmüll

Jede Menge feuchter Hausrat wurde auch in Gruiten-Dorf abgeholt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Stadt Haan hat im Ausschuss für Soziales, Integration und Generationen jetzt eine Bilanz ihrer Soforthilfe nach der Flut gezogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

Rund 550 Tonnen Sperrmüll werden auf Haaner Stadtgebiet normalerweise innerhalb eines Jahres gesammelt. Die Jahrhundertflut hat auch hier neue Maßstäbe gesetzt: 250 Tonnen kamen bei der Sonderabfuhr zusammen, die die Stadtverwaltung im Juli für die von den Wassermassen betroffenen Menschen in Haan und Gruiten organisiert hatte. Fünf Containerdienste mit insgesamt 150 Containern seien im Stadtgebiet unterwegs gewesen, teilte die Beigeordnete Annette Herz jetzt in einer Sondersitzung des Ausschusses für Soziales, Integration und Generationen mit. Und da seien diejenigen noch gar nicht eingerechnet, die sich in Eigenregie einen Container organisiert hatten. Diesen Leuten habe die Verwaltung dann die Rechnung bezahlt.

Auch in der Gartenstadt waren etliche Häuser durch Wassereinbrüche in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr registrierte mehr als 170 Einsätze, die Verwaltung ging jedoch von Beginn an von einer ähnlich hohen Zahl weiterer Betroffener aus, die sich selbst geholfen hätten. Da davon auszugehen sei, dass einige Betroffene nicht ausreichend versichert seien oder eine Regelung mit der Versicherung dauere, hatten Politik und Verwaltung bereits am Sonntag nach den schweren Unwettern (18. Juli) ein Sofortpaket beschlossen, um schnell und unbürokratisch bei den Aufräumarbeiten und in der ersten Not zu helfen. Die Hilfe sollte die Bundes- und Landesmittel ergänzen, aber nicht ersetzten.

Info Abrechnung bis zum 30. September Wer Soforthilfe bekommen hat, muss eine Kopie der Abrechnung seiner Versicherung bis spätestens 30. September einreichen. Für den Fall, dass keine Hausrat- oder Geschäftsinhaltversicherung besteht, sind bis 30. September Rechnungskopien für die Ersatzbeschaffungen vorzulegen. Andernfalls kann die gesamte Soforthilfe zurückgefordert werden.

Im Ausschuss nannte Dezernentin Herz jetzt Zahlen: Rund 70.000 Euro bei jeweils 1500 Euro pro Privathaushalt seien abgerufen und unbürokratisch als Soforthilfe ausgezahlt worden. Die 3000 Euro für Gewerbebetriebe seien allerdings nur zwei Mal beantragt und insofern auch nur 6000 Euro abgerufen worden. Die Hilfe des Landes NRW sei zudem von den Haanern in Höhe von gut 90.000 Euro in Anspruch genommen wurde.

Für das „wirklich unbürokratische und schnelle Handeln“ gab es durchweg Lob von allen politischen Fraktionen. Herz bestätigte, die Zusammenarbeit der zuständigen Stellen im Rathaus sei in der Tat „auf dem ganz kurzen Dienstweg“ erfolgt.

Meike Lukat (WLH) berichtete von Bürgern, die die städtische Fluthilfe beantragen wollten und dann von Mitarbeitern der Stadtkämmerei darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass es ja zusätzlich auch noch Geld vom Land gebe: „Großes Lob, die Leute waren total begeistert“, betonte Lukat, die gleich vorschlug, die Stadt möge doch bei Härtefällen auch jetzt noch Gelder auszahlen, auch wenn die Frist für die Antragstellung bereits am 31. Juli abgelaufen sei. Immerhin habe die Politik seinerzeit ja 200.000 Euro bewilligt – da sei also noch einiges an Geld vorhanden.

Ausschussvorsitzender Bernd Stracke (SPD) brachte eine Verlängerung der Antragsfrist bis Ende September ins Spiel, relativierte dann aber, als Annette Herz sagte, bevor sie ein solches Fass öffne, wolle sie bei der Kämmerei nachfragen. Immerhin sei eine Ausdehnung keine „Sofort“-Hilfe mehr. Bei einzelnen Härtefällen werde die Stadt sich aber sicher nicht sperren.

Simone Kunkel-Grätz (SPD) verwies auf Spendenaktionen im TV, die zig Millionen Euro ergeben hätten: „Wie kann Haan denn auch an solche Gelder kommen?“, wollte sie wissen. Vincent Endereß (CDU) entgegnete, zunächst würden davon in der Regel die Kosten der Hilfsorganisationen wie etwa das DRK bestritten, was dann übrig sei, werde weiter verteilt.