Aktion in Haan : 600 Energie-Detektive sind startbereit

Haan Seit 2002 sammeln jedes Jahr zigtausende Kindergarten- und Schulkinder Grüne Meilen für das Weltklima. Erstmals beteiligt sich jetzt auch die Stadt Haan an der europaweit laufenden Kampagne.

Wer das Klima schützen will, kann gar nicht früh genug anfangen. In diesem Sinne legen dieses Jahr rund 600 Haaner Kindergartenkinder im Rahmen der Kindermeilen-Kampagne ihre Alltagswege bewusst klimafreundlich zurück.

Zum Start der Aktion verteilte Haans Klimaschutzmanagerin Janine Müller jetzt die Materialpäckchen in den elf teilnehmenden Kindertagesstätten. Haan beteiligt sich dieses Jahr ab dem 7. Juni erstmalig an der europaweit laufenden Kampagne des Klima-Bündnis, dem die Stadt nach noch ausstehendem Ratsbeschluss beitreten wird.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn rund 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.

Seit 2002 sammeln jedes Jahr zig tausende Kindergarten- und Schulkinder Grüne Meilen für das Weltklima. Selbst in Zeiten der Corona-Pandemie, haben sich viele Gruppen entschieden, weiterhin mit ihren Wegen, die sie zu Fuß, auf Roller und Rad, mit Bus oder Bahn zurücklegen, Grüne Meilen für den Klimaschutz zu sammeln. Diese wird das Klima-Bündnis zusammen mit den Wünschen und Ideen aller Kinder in Europa dann auf der UN-Klimakonferenz präsentieren.

„Die Kleinen zeigen den Großen so, wie es geht: Nicht lange argumentieren, sondern einfach loslegen und weiterhin mit so viel Energie all das tun, was jede und jeder Einzelne täglich ganz leicht zum Schutz unseres Klimas beitragen kann“, betont die Bürgermeisterin.