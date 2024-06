Jugendparlament in Haan 50 Teilnehmer bei Demo gegen Extremismus

Einen Tag vor der Europawahl haben etwa vier Dutzend Teilnehmer einer Demonstration in der Haaner Innenstadt noch einmal ein Zeichen gegen Extremismus gesetzt. Sie trafen sich am Samstagnachmittag am Park Ville D’Eu. Von dort aus ging es über die Kaiserstraße zum Neuen Markt, wo eine Kundgebung stattfand. Dazu eingeladen hatte das Haaner Jugendparlament, das zuletzt ja bekanntlich eine Resolution gegen jegliche Form von Extremismus ausgesprochen hatte.